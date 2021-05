Maxi tamponamento lungo l’autostrada A1, nei pressi di Piacenza, nel pomeriggio del 9 maggio.

Lo scontro è avvenuto all’altezza di Gerbido, al Km 58,3 in direzione Milano. In seguito all’incidente il traffico ha subito forti rallentamenti: secondo quanto riporta il sito di Autostrade per l’Italia, si è formata una coda di 8 km tra il bivio A1/Diramazione Fiorenzuola e il bivio A1/Fine Complanare Piacenza. Il traffico è stato deviato sulla complanare dell’A21, in direzione Basso Lodigiano.

Foto 2 di 2



Sul posto sono giunti, per i soccorsi, l’ambulanza della Pubblica Assistenza Fiorenzuola, l’auto infermieristica da Fiorenzuola, due ambulanze della Croce Rossa Piacenza, un’ambulanza della Pubblica Assistenza Cortemaggiore, un’ambulanza della Croce Bianca Piacenza e l’auto medica dell’ospedale di Piacenza. E’ stato chiesto l’intervento anche dell’elisoccorso da Parma.

Sono entrate in azione anche diverse pattuglie della Polizia Stradale di Guardamiglio e i mezzi soccorso di Autostrade per l’Italia.

IN AGGIORNAMENTO