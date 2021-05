Incidente nella tarda mattinata di lunedì 31 maggio lungo la via Emilia, tra Pontenure e Ponte Riglio. Sono quattro le auto coinvolte in quello che probabilmente è un violento tamponamento: tanto che uno dei mezzi, un furgone Renault, si è ribaltato ed è finito a lato della carreggiata.

Le altre vetture coinvolte sono una Fiat 500 L, una 500 e una Tesla: sul posto i soccorsi del 118 con i sanitari della Croce Rossa di Roveleto, della Pubblica di Fiorenzuola e il personale infermieristico di Roveleto, e i vigili del fuoco di Fiorenzuola. I tre contusi, fortunatamente in maniera non grave, sono stati condotti in ospedale. I rilievi sono a cura dei carabinieri di Pontenure, con il supporto dei colleghi Fiorenzuola e San Giorgio. Traffico congestionato anche per la presenza di lavori di asfaltatura all’altezza del sinistro.