TargaSystem, in 3 mesi controllati 5467 veicoli. Elevate 76 sanzioni e due veicoli confiscati

Sono 5.467 i veicoli controllati dalla Polizia Locale nel trimestre marzo-aprile-maggio, con il software TargaSystem, l’innovativa apparecchiatura in dotazione al Comando di via Rogerio dal gennaio 2019 che consente, alle pattuglie in servizio sul territorio, di rilevare in tempo reale attraverso la lettura della targa la regolarità dell’assicurazione e della revisione dei mezzi.

Complessivamente, nei tre mesi, con questo strumento sono state accertate 76 violazioni, di cui 43 per omessa revisione dell’automezzo e 31 per veicoli non assicurati. Due invece i veicoli confiscati sulla base della norma prevista all’art. 213 del Codice della Strada in quanto mezzi sottoposti a sequestro o fermo.

Improntate alla soddisfazione per l’efficacia dello strumento le parole dell’assessore alla Sicurezza urbana, Luca Zandonella: “Questa importante dotazione tecnologica, fortemente voluta e per la quale più di due anni fa l’Amministrazione comunale ha investito risorse in modo convinto, si sta rilevando di grande utilità: montata a bordo delle pattuglie in movimento, è in grado di controllare – in tempo reale e in modo discreto – migliaia di autovetture. In questo modo, i veicoli non revisionati o non assicurati sono individuati molto più facilmente, aiutando gli agenti nel loro quotidiano lavoro a tutela della sicurezza dei cittadini”.