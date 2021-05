Tempo in prevalenza sereno nella prima metà di settimana a Piacenza.

Secondo le previsioni Arpae, la giornata di martedì 18 maggio sarà caratterizzata da bel tempo al mattino, con qualche nuvola in più – soprattutto sui rilievi – a partire dal pomeriggio. Le temperature minime saranno comprese tra gli 8 gradi sui rilievi e i 12 gradi in pianura. Massime tra i 16 gradi sui rilievi e i 13 gradi in pianura.

Ancora tempo in prevalenza sereno mercoledì 19 maggio: in pianura bel tempo tutta la giornata, mentre sui rilievi sono attesi diversi annuvolamenti, con possibili piogge sparse nel pomeriggio. Di nuovo sereno in serata. Minime del mattino comprese tra 4 gradi sui rilievi e 10 gradi in pianura. Massime del pomeriggio tra i 14 gradi sui rilievi e i 22 gradi in pianura.