Ancora tempo stabile a Piacenza.

Giovedì 20 maggio – le previsioni Arpae – è attesa una giornata in prevalenza serena, con temperature minime del mattino tra i 6 gradi sui rilievi e gli 11 gradi in pianura. Massime del pomeriggio tra i 15 gradi sui rilievi e i 25 gradi in pianura. Cielo coperto, ma ancora assenza di precipitazioni venerdì 21 maggio: è attesa una giornata nuvolosa sia sui rilievi che in pianura, con temperature in linea con quelle di giovedì. Le minime del mattino saranno comprese tra 9 gradi sui rilievi e 14 gradi in pianura. Massime pomeridiane tra i 14 gradi sui rilievi e i 25 gradi in pianura.