Temporali e forte vento, allerta gialla della protezione civile

La protezione civile dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo, che riguarda anche il territorio piacentino, per la giornata di martedì 11 maggio.

L’avviso, della durata di 24 ore, è di colore giallo per criticità idraulica e, nelle aree di alta collina e montagna, anche per vento e temporali. “Il transito di una perturbazione – si legge – porterà condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco che risulteranno più organizzate e persistenti sull’appennino centro-occidentale. Intensificazione anche della ventilazione, in particolare nella seconda parte della giornata, sulle aree appenniniche conventi fino a burrasca moderata e raffiche di intensità anche superiore sulle aree di crinale”.