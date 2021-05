Tennistavolo Cortemaggiore, il veterano Gianluca Curti conquista il bronzo ai Campionati Italiani

Un altro risultato di prestigio per il Tennistavolo Cortemaggiore: Gianluca Curti conquista il bronzo nella categoria Over 80 ai Campionati Italiani Veterani 2021, svoltisi a Riccione.

Il percorso di Curti è iniziato con la vittoria per 3-1 su Franco Ascone del Tennistavolo Atletiche Genova, seguita da due netti successi per 3-0: prima contro Carmelo Cuppari del Sportenjoy Palermo, quindi contro Aldo Donda del Tennistavolo Isontino. In semifinale la sconfitta, che non ha impedito a Curti di raggiunger il gradino più basso del podio, per 3-0 contro il numero uno del Tennistavolo Vicenza, in un match comunque sempre sul filo di lana (i parziali sono stati di: 12-10; 12-10; 11-9).

“Il covid non ferma il Tennistavolo Cortemaggiore – il commento della società -, capace di raggiungere un risultato di rilievo anche nel settore Veterani”.

Giannluca Curti, classe 1941, è originario di Fidenza e da oltre 10 anni – prima da amatore, poi a livello agonistico – è impegnato in diversi tornei regionali e nazionali, disputando anche i campionati a squadre di serie regionale D-3 e D-2.