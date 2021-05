Terrepadane, Crotti confermato alla presidenza. Vice presidente Matteo Mazzocchi

Terrepadane, Marco Crotti confermato alla presidenza. Come ‘vice’ il giovane Matteo Mazzocchi, imprenditore agricolo di Borgonovo, figlio del sinadaco Pietro Mazzocchi.

Dopo le elezioni dei giorni scorsi, si è riunito oggi al palazzo dell’Agricoltura di Piacenza il rinnovato cda di Terrepadane.

“Il vice presidente Mazzocchi, già consigliere uscente, è un allevatore importante – dice Crotti -. E’ un giovane molto appassionato e competente, in questi 3 anni ha dato dimostrazione di grande impegno e attaccamento a Terrepadane. Il cda all’unanimità, come riconoscimento del suo contributo, e, in quanto giovane, anche guardando al futuro”.

Nominato anche il comitato esecutivo di Terrepadane, è un organo più ristretto: costituito da 5 amministratori, presidente, vice presidente insieme a Giampiero Cremonesi, Umberto Gorra e Giuseppe Croce.

“Il nostro primo passo, visto che nel corso di questa assemblea è stato approvato anche il bilancio, daremo il ristorno ai nostri soci: l’1% di ritorno rispetto a quanto speso. Siamo una cooperativa e quindi gli utili li dividiamo, a dimostrazione che c’è un bilancio positivo, sano e un’azienda che ha ridotto, in questi anni, l’esposizione finanziaria – sottolinea il riconfermato presidente di Terrepadane – . Il lavoro principale da fare oggi è uno solo: essere concentratissimi sull’attività di Terrepadane. La campagna è in corso e dobbiamo dare servizi alle aziende agricole: l’attività è frenetica, si stanno facendo i lavori di trapianto, concimazione, i trattamenti, il pomodoro e i cereali…Bisogna toranre velocemente a dare risposta ai bisogni delle aziende, con un occhio al futuro. Io sono fiducioso sul futuro, perché all’interno di questo cda ci sono dei valorissimi imprenditori che sono stati disponibili a metterci la faccia, per difendere Terrepadane”.

Come risponde alle contestazioni che hanno preceduto e accompagnato queste elezioni? “Si sono toccati dei livelli molto bassi – dice -. Noi abbiamo lavorato per il bene e per il rispetto dell’azienda. Non voglio scendere in polemica, noi abbiamo cercato di fare il possibile per il nostro territorio”.

Rispetto alla questione annessione di Terrepadane al Cai, considerata motivo scatenenante delle contrapposizioni, il presidente Crotti ribadisce che il Consorzio è pronto a “valutare ogni progetto che possa dare miglior risposta ai soci, nessuna preclusione, ma non siamo disposti a regalare l’azienda a dei carrozzoni romani”.