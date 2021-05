Torna la lirica in mezzo alla gente, il concerto nel chiostro delle Scalabriniane

Generosi applausi al concerto, dal titolo “Sulle ali del Canto”, promosso dall’associazione Amici della Lirica nel suggestivo chiostro della Casa madre delle suore Scalabriniane, in via Alberoni, a Piacenza.

Musica e voci graditissime quelle del soprano Susie Georgiadis e del tenore Im Suntae, per le limpide sonorità e le ottime vocalità, accompagnati al pianoforte dal bravissimo maestro Elio Scaravella.

Nel suggestivo scenario del giardino tra alberi e cespugli in una esplosione di fioriture primaveri, gli artisti si sono avvicendati in arie d’opera, romanze e duetti allietando un pubblico di circa un centinaio di spettatori desiderosi, finalmente, di poter riprendere a coltivare una passione interrotta da quasi un anno. Una uscita liberatoria dopo lunghe chiusure e veti di praticare le amicizie a causa di un flagello che si chiama Covid-19 e, seppur, nel rispetto del distanziamento, rigorosamente dotati di mascherine, piacentini e piacentine hanno “degustato” un principio di ritorno verso la normalità.

Visibilmente soddisfatta Giuliana Biagiotti, presidente del sodalizio filolirico, nel presentare la felice iniziativa e gli artisti che l’hanno resa possibile. La signora Biagiotti ha anche spiegato che il concerto è stato offerto interamente dall’associazione, mentre le libere offerte sono rimaste alla congregazione delle missionarie Scalabriniane per i migranti a beneficio dello loro opere nel mondo. I cantanti lirici si sono esibiti in brani firmati da grandi compositori come Puccini, Cilea, Massenet, Lehar, Gonzaga, Douglas Scotti, Lara e altri ancora. Nell’occasione i cantanti e il maestro Scaravella hanno festeggiato il compleanno di suor Jannette. In chiusura, la superiora provinciale, suor Milva Caro, ha ringraziato gli Amici della lirica per la felice intesa che ha reso possibile l’evento e ha auspicato rinnovati appuntamenti.

LE PROSSIME INIZIATIVE – Prosegue a ritmo serrato la programmazione degli Amici della Lirica di Piacenza che, nell’ambito del bando del Comune di Piacenza “Piacenza riparte con la cultura”, propone un ciclo di tre serate da un’idea del critico musicale Giancarlo Landini dal titolo “Aspettando il Farnese” con l’intento di compiere un itinerario nella produzione lirica dell’Ottocento, il cui fil rouge è delineato da potere, sangue e passione.

Gli spettacoli si terranno al Teatro San Matteo, in vicolo San Matteo 8 a Piacenza, sempre alle ore 17 con la seguente calendarizzazione:

sabato 15 maggio 2021 “Il tragico mondo dei re e delle regine inglesi”

sabato 22 maggio 2021 “Una laguna splendida e sinistra”

sabato 29 maggio 2021 “Corone, troni e tradimenti”

Gli interpreti che si alterneranno sul palcoscenico sono di notevole livello vocale e di fama internazionale: Federico Longhi (baritono), Valentina Boi (soprano), Marta Leung (soprano), Maria Salvini (mezzosoprano), Agostina Smimmero (Contralto), Giulio Pelligra (tenore), Luciano Ganci (tenore), Matteo Lippi (tenore), Mattia Denti (basso). Ad accompagnarli al pianoforte sarà dal M.o Elio Scaravella.

Voci narranti: Silvia Casagrande e Giancarlo Landini.

Grande è la soddisfazione di poter proporre queste tre serate con arie tratte da opere quali Anna Bolena, Maria Stuarda, Roberto Deveraux, Marino Faliero, I due Foscari, La Gioconda, Macbeth e Don Carlos, in attesa di poter concretizzare la presentazione al pubblico dell’opera inedita di Costantino Palumbo su libretto di Arrigo Boito Pier Luigi Farnese, incentrata sulla fosca figura di Pier Luigi Farnese e la congiura che scosse la nostra città nel 1547.

Giuliana Biagiotti, Presidente dell’Associazione ringrazia, oltre al Comune di Piacenza, la Fondazione Piacenza e Vigevano, la Fondazione Vittorio Polli ed Anna Maria Stoppani, la Fondazione Teatri e la Banca di Piacenza per il fattivo sostegno che consentirà di offrire al pubblico un evento di grande qualità con un biglietto d’ingresso simbolico: € 10,00 per serata ed € 5,00 per serata riservato ai Soci degli Amici della lirica in regola con il pagamento della tessera.

INFO E PRENOTAZIONI – Come da normative anti covid-19 è necessario prenotare il proprio posto contattando il numero di telefono 333 532 0655.