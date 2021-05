Tra cibo, cultura e natura, a Piacenza riaprono rocche e castelli

Hanno riaperto con il primo weekend di maggio i primi 30 luoghi d’arte della rete turistica culturale del circuito Castelli del Ducato: alcune migliaia di persone hanno scelto subito, alla ripartenza in zona gialla, di visitare rocche, fortezze e manieri tra Emilia, parte della Lunigiana e una fetta di cremonese in Lombardia.

“E sono già in calendario proposte nuove – spiegano i referenti del circuito Castelli del Ducato -, in sicurezza, per vivere in modo originale l’esperienza all’interno delle roccaforti dal crinale dell’Appennino ai fiumi Trebbia e Po. Soprattutto i castelli con locande, taverne medievali, enoteche, bistrot, ristoranti e hosterie all’interno sono già attrezzati anche per pranzi, merende, aperitivi prima di cena e cene all’aperto in giardini, terrazze, spazi porticati oltre ad offrire proposte pic nic in spazi sicuri. In tutti i luoghi d’arte del circuito Castelli del Ducato si rispettano le normative Dpcm. Tornano inoltre le visite guidate con i proprietari di rocche e fortezze. Debuttano esperienze immersive nella natura: flower watching, art therapy, forest bathing, yoga nel verde, letture ad alta voce nel parco, welleness spa”.

Queste le iniziative in provincia di Piacenza all’interno del circuito Castelli del Ducato

Viaggio nel Medioevo alla Rocca Viscontea di Castell'Arquato (PC) – con i musei del borgo medievale – che propone escursioni al paese e dintorni alla scoperta di antiche cantine e luoghi di produzione tipica. Qui l'assaggio dei vini del territorio è d'obbligo.

Si entra nella favola al Castello di Rivalta (PC) con le sue stupende collezioni d'arte e oggetti preziosi antichi nel cuore di un borgo davvero magico dove c'è la possibilità di soste golose, colazioni, merende, aperitivi, pranzi, cene al Bistrot Caffè di Rivalta. Possibilità di pernottare nell'Hotel Torre San Martino per romantici weekend e vacanze in Val Trebbia. Si noleggiano biciclette elettriche e si possono prenotare esperienze benessere nella esclusiva Wellness Spa Rivalta.

Tutti sul crinale al Castello Malaspina di Gambaro (Ferriere, PC) dove sono proprio i proprietari della roccaforte a condurre visite guidate a tema storico, ambientale ed escursionistico nei dintorni, a scelta tra Alta Val Nure e Val d'Aveto: interessanti sono i racconti degli antichi sentieri di pellegrini, mercanti e briganti, oltre alle vicende di una casata nota tra Emilia e Lunigiana, i Malaspina.

Natura, buona tavola e cultura si fondono al Castello di Gropparello (PC) dove oltre a visitare il maniero si offre ai turisti l'opportunità di immergersi nella natura con visite accompagnate alle Gole del Vezzeno che circondano il maniero, percorsi tra natura e storia a tema "Flower Watching" e visite con l'archeologo in cerca di tracce millenarie. E' aperta inoltre la Taverna Medievale del Castello – tavolini e dehors apparecchiati nel suggestivo giardino segreto – per pranzi, cene, merende golose e si può dormire nella suggestiva Torre del Barbagianni per weekend molto romantici. Al Castello di Gropparello si noleggiano biciclette elettriche per un giro nei dintorni e completare la scoperta della vallata dopo il tour al maniero.

Mastio e Borgo di Vigoleno (PC) – Camminare e passeggiare su e giù in un incantevole borgo storico, tra le strette viuzze, fa bene alla salute e allo sguardo. Visita al mastio, camminamento di ronda e torre sud al Mastio e Borgo di Vigoleno (PC) dove tutto vi riporta al Medioevo più autentico.

Castello di San Pietro in Cerro (PC) – Arte contemporanea, libri antichi, Guerrieri cinesi di Xi'An sorprendenti in mostra, un parco enorme dove rilassarsi, sale arredate con mobili e suppellettili di pregio: stupisce e piace a tutti il Castello di San Pietro in Cerro (PC) in Val d'Arda con la superlativa collezione del mim – Museum in Motion completamente rinnovato. C'è la possibilità di soggiornare alla Locanda del Re Guerriero, il piccolo caratteristico Art Hotel del Castello immerso nel grande parco.

Palazzo Farnese – In una città d'arte come Piacenza da visitare Palazzo Farnese – Cittadella Viscontea (PC) per le 10 straordinarie collezioni storico artistiche esposte, per il più antico e grande Museo delle Carrozze in Italia custodito all'interno, per la nuova sezione di archeologia romana ricchissima di reperti e proposta in un allestimento da scoprire.

Gita fuori porta a Rocca d'Olgisio (PC), tra le valli dei torrenti Tidone e Chiarone sulle colline di Pianello Val Tidone, che a baluardo sta, cinta da ben sei ordini di mura. Svetta il mastio e si ammira un panorama unico dal piccolo loggiato cinquecentesco. Parecchi visitatori hanno confermato come nelle giornate più limpide si possa scorgere in lontananza addirittura il Monte Rosa o i primi grattacieli di Milano. Si può pernottare nelle suites del Castello.

Visite guidate con i proprietari al Castello di Paderna (PC): il maniero riapre dal terzo weekend di maggio con prenotazione obbligatoria. Elegante fortilizio con ampia corte agricola, fonde le caratteristiche della residenza padronale a quelle di una azienda agricola biologica, con orto-giardino con antiche varietà, fattoria didattica e sede di importanti manifestazioni legate alla coltivazione della terra, tra cui la grande mostra di florovivaismo e rassegna di fiori, piante e frutti di un tempo, prodotti dell'agricoltura il primo weekend di ottobre di ogni anno. Per giorni ed orari di visita, modalità di accesso e prenotazione: info@castellidelducato.it