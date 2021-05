Aperta da domenica 9 maggio, nella Casa Madre delle suore Scalabriniane di via Alberoni, 29, la mostra fotografica con gli scatti della giornalista Maria Vittoria Gazzola, sul progetto svolto dalle missionarie per i migranti nell’agosto 2020 al Campo profughi Moria in Lesbo (Grecia), organizzato dalla Comunità di S. Egidio.

L’allestimento rimarrà fino al termine di maggio e potrà essere visitato su prenotazione telefonando al numero 0523-317426. Nella fotogallery alcuni scorci della mostra con le foto scattate nel corso della missione di volontariato e solidarietà nell’agosto scorso.

La piccola delegazione inviata a Lesbo era composta dalle suore scalabriniane Rosa Maria Zanchin, suor Clarice Barp e suor Erica Ortiz e dalla giornalista Maria Vittoria Gazzola.

