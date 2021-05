Tra volontariato e giochi, riparte l’estate per i giovani a San Giorgio. Incontro informativo il 7 giugno

Il Comune di San Giorgio Piacentino propone, per l’imminente periodo estivo 2021, alcune iniziative educative rivolte ai giovani residenti, di età compresa tra i 13 ed i 18 anni (ovvero ragazzi e ragazze nati/e negli anni dal 2003 al 2007), al fine di dare un concreto segnale di ripresa e di ritorno alla socialità dopo il periodo di restrizioni legato alla pandemia.

Il progetto denominato “AggregaMenti” sarà svolto in collaborazione con l’Associazione “La Ricerca”, la compagnia teatrale “Manicomics” e numerose altre associazioni locali, con l’obiettivo di animare l’estate mediante iniziative aggregative a carattere educativo e tramite lo svolgimento di attività di volontariato a sostegno dello sviluppo socio-culturale della comunità locale. In merito alle attività di volontariato, l’Amministrazione comunale è infatti consapevole che l’impegno e lo spirito di servizio possano essere strumenti educativi importanti: a tal fine abbiamo elaborato un progetto che consiste in attività rivolte ai giovani, finalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e di pubblico interesse, che consente loro di acquisire un ruolo attivo e partecipe per il bene del paese. Le attività di volontariato daranno anche diritto, presso le scuole di appartenenza dei ragazzi aderenti, al riconoscimento dei crediti scolastici.

Accanto alle attività sopra descritte, si svilupperanno una serie di eventi (pomeridiani o serali, nel pieno rispetto della normative anti contagio che saranno tempo per tempo vigenti) a carattere ludico, educativo e formativo su tematiche di interesse quali, a titolo esemplificativo, la tutela dell’ambiente, la legalità, l’educazione civica. Il progetto sarà presentato ai genitori dei ragazzi interessati (è stata inviata in questi giorni una lettera alle rispettive famiglie) durante l’incontro pubblico che si terrà presso la Cortazza del Municipio, lunedì 7 giugno p.v. alle ore 18,00, anche alla presenza dei referenti delle associazioni coinvolte. L’incontro si terrà in forma statica nel pieno rispetto della normativa anti contagio.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali tel. 0523/370723 – 0523/370700 o i referenti amministrativi del progetto: Maria Letizia Ferraro (Assessore ai Servizi Sociali) cell. 3477830205, Samuele Uttini (Assessore alla partecipazione) cell. 3386556992. (nota stampa Comune di San Giorgio Piacentino)