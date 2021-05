Tragico ritrovamento a Fossadello, donna muore nel Nure

Tragico ritrovamento a Fossadello (Caorso) nella mattinata del 13 maggio: dalle acque del torrente Nure è stato rinvenuto il cadavere di una donna.

Sul posto i carabinieri di Monticelli e Fiorenzuola d’Arda, i sanitari del 118 di Piacenza, i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione Civile. Secondo i primi accertamenti potrebbe trattarsi di una donna di 65 anni, residente nella Bassa. La donna, nella giornata del 12 maggio, si era allontanata da casa a bordo della sua auto, portando con sé il cagnolino. Nel corso del pomeriggio ha più volte chiamato i familiari, dicendo di essersi persa e di non riuscire a ritrovare la strada per rientrare presso la propria abitazione. Poi le comunicazioni si sono interrotte e i parenti della donna hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nella notte i carabinieri hanno ritrovato l’auto e il cane, al mattino è stata recuperata anche la borsa e, infine, in una roggia del Nure, nella zona di Fossadello, il corpo senza vita della 65 enne.

Le indagini sono in corso: l’ipotesi più probabile è che la donna, dopo aver perso l’orientamento, sia scivolata nell’acqua, in un punto dove questa è particolarmente profonda. Una tragica fatalità che non le avrebbe lasciato scampo.