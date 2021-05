Trasferta toscana per il ritorno in campo del Fiorenzuola DIRETTA su Facebook

REAL FORTE QUERCETA – US FIORENZUOLA 0-0 (in campo alle 16)

Fiorenzuola impegnato alle ore 16 nell’ultima trasferta toscana della stagione contro il Real Forte Querceta. La partita viene trasmessa live sulla pagina Facebook ufficiale di Lega Nazionale Dilettanti. La sfida che attende capitan Guglieri e compagni è di quelle tutt’altro che semplici, in quanto si andrà ad affrontare una formazione come quella del Real Forte Querceta che si è posta durante la stagione l’obiettivo di arrivare ai playoff. Al momento la squadra toscana si trova al 4º posto a braccetto della Pro Livorno Sorgenti con 42 punti totalizzati in 29 giornate, figli di 11 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte.

Allo Stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi i rossoneri saranno di scena dopo due settimane di stop forzato ed altrettante a causa dello stop dei campionati deciso dalla Lega Nazionale Dilettanti per favorire la disputa di alcuni recuperi di Serie D Girone D. Il Fiorenzuola torna a giocare un match di campionato dopo un mese: la squadra di Mister Tabbiani si trova al momento al secondo posto in campionato a braccetto del Lentigione (a quota 58 punti), a -3 dalla capolista Aglianese. Le due compagini più vicine al Fiorenzuola in termini numerici hanno tuttavia disputato 2 gare in più dei rossoneri. Un cammino ancora estremamente lungo vede la squadra del presidente Pinalli a 7 giornate dalla fine. 630 minuti da giocare in un mese, con la stagione che terminerà il 20 giugno contro il Sasso Marconi in terra bolognese.