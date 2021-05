Trofeo Htc Franke, Vittoria Grassi (VO2 Team Pink) d’argento. Podio sfiorato per Desirée Bani (Cadeo Carpaneto)

Argento in pista per Vittoria Grassi, portacolori torinese del sodalizio piacentino Ciclismo giovanile VO2 Team Pink protagonista mercoledì 19 maggio nel trofeo Htc Franke al velodromo “Francone” di San Francesco al Campo (Torino). Nell’Omnium Allieve, la “panterina” piemontese ha lottato fino all’ultima volata per la vittoria finale, andata per soli due punti ad Anita Baima (Cicli Fiorin), mentre a completare il podio è stata la ligure Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera).

Risultati

Omnium Donne Allieve: 1° Anita Baima (Cicli Fiorin) 123 punti, 2° Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 120 punti, 3° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera) 89 punti, 4° Asia Rabbia (Cicli Fiorin) 80 punti, 5° Martina Barbiero (Busto Garolfo) 68 punti, 6° Tanya Donati (Ciclistica Bordighera) 60 punti.

BANI (CADEO CARPANETO) SFIORA IL PODIO – Podio sfiorato in pista per Desirée Bani, ciclista bresciana del sodalizio piacentino Cadeo Carpaneto protagonista mercoledì 19 maggio al velodromo “Francone” di San Francesco al Campo (Torino) nella gara su pista “Trofeo Htc Franke”. Nell’Omnium Donne Esordienti, per lei quarto posto dietro al trio della Cicli Fiorin; un risultato positivo migliorato grazie alla Corsa a punti conclusiva, dove era partita in settima posizione.

Risultati

Omnium Donne Esordienti: 1° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin Cycling Team) 95 punti, 2° Romina Evelin Di Sciuva (Cicli Fiorin) 83 punti, 3° Martina Vigorelli (Cicli Fiorin) 62 punti, 4° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto) 52 punti, 5° Silvia Ricciardi (Alba Bra Langhe Roero) 51 punti, 6° Ellis Lazzarin (Gb Junior Team) 48 punti.