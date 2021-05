Trova una bomba a mano mentre riordina la cantina, intervengono gli artificieri

Sono dovuti intervenire gli artificieri dell’Esercito del 2° Reggimento Genio Pontieri per neutralizzare un ordigno bellico rinvenuto all’interno di un’abitazione di via Emilia Parmense a Piacenza.

A fare la scoperta l’anziana proprietaria di casa mentre riordinava la cantina: all’interno di una cassa in legno ha rinvenuto una bomba a mano, modello N°36 di fabbricazione inglese e risalente della seconda guerra mondiale, oltre a munizioni. Gli artificieri dell’Esercito sono intervenuti con la collaborazione degli agenti della Questura ed hanno provveduto a neutralizzare l’ordigno bellico, trasportato in massima sicurezza presso un’area idonea limitrofa dove è stato fatto brillare. Alle operazioni era presente anche un assetto sanitario della Croce Rossa Militare.

Gli specialisti del Genio Pontieri – ricorda l’Esercito – intervengono quotidianamente per neutralizzare questa tipologia di ordigni che risultano ancora potenzialmente molto pericolosi, e che in ogni caso, quando rinvenuti, non vanno mai toccati ma devono essere prontamente segnalati alle forze dell’ordine”.