Truffatori in azione a Calendasco. Il sindaco “La Protezione Civile non raccoglie donazioni a domicilio”

Truffatori in azione a Calendasco (Piacenza). Il sindaco Filippo Zangrandi avvisa la popolazione tramite Facebook per evitare che i cittadini vengano raggirati.

“Sono arrivate segnalazioni di persone che suonano i campanelli delle abitazioni per chiedere contributi a favore del Gruppo Volontari Protezione Civile Calendasco – scrive Zangrandi -. L’Associazione informa che non sta raccogliendo fondi a domicilio. L’invito a tutti è quindi quello di prestare attenzione per evitare truffe!”.