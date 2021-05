Truffatori in azione a Pianello e a Pontenure, quattro denunciati

Un agente di commercio 30enne ed il suo titolare di 37 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Pianello Val Tidone per truffa in concorso. Secondo quanto ricostruito, l’8 aprile scorso, si sono presentati presso l’abitazione di una 70enne e, dopo averne carpito la fiducia, le hanno fatto firmare un contratto di vendita di due piumoni ed un assegno in bianco, successivamente compilato dai due per un importo di 3mila 500 euro.

Quel giorno la coppia si era presenta alla porta dell’ignara 70enne, chiedendole di visionare una poltrona e una doccia acquistati un anno prima dalla stessa ditta. La donna, rassicurata dal fatto che i due sapessero con precisione quanto acquistato, li ha accolti nella propria abitazione. I due hanno spiegato all’anziana che da lì a pochi giorni avrebbero provveduto alla consegna gratuita di due piumoni singoli ed uno matrimoniale e per questo le hanno fatto firmare il contratto, senza rilasciarne alcuna copia. La donna è stata quindi invitata a firmare l’assegno in bianco. Solo dopo aver ricevuto via posta alcuni giorni dopo la copia del contratto, nel quale risultava l’acquisto di diverso materiale per l’importo di 3mila e 500 euro, la 70enne si è resa conto di essere stata raggirata. Si è quindi rivolta ai carabinieri della Stazione di Pianello Val Tidone per denunciare l’accaduto. I militari si sono subito prodigati nel contattare la filiale della banca per il blocco dell’assegno e dopo gli opportuni accertamenti sono riusciti ad identificare i due uomini, che dovranno ora rispondere di truffa in concorso.

Per il medesimo reato sono stati denunciati dai carabinieri di Pontenure due pregiudicati di 38 e 37 anni, residenti in provincia di Brindisi ed in provincia di Napoli per truffa in concorso. In particolare, la vittima, una donna di 38 anni nata in Senegal, ha riferito ai carabinieri di Pontenure di aver cercato online una polizza assicurativa conveniente per le sue esigenze. Dopo aver richiesto un preventivo, la donna è stata contattata telefonicamente per la sottoscrizione del contratto; una finta operatrice le ha chiesto quindi di recarsi presso uno sportello bancomat delle Poste Italiane per effettuare una ricarica su conto postale. La donna, in contatto telefonico con sedicente operatrice, ha così effettuato un’operazione di ricarica e ricevuto via whatsapp una copia della polizza assicurativa relativa al suo veicolo.

Insospettita di tale fatto, ha contattato subito la società assicurativa per verificare l’emissione del contratto, scoprendo che quel numero di polizza non era mai stato emesso. Si è rivolta ai carabinieri di Pontenure, i quali dopo opportune verifiche e accertamenti hanno identificato i due uomini e li hanno denunciati alla Procura della Repubblica per truffa in concorso.