“Un nuovo disciplinare per nuove opportunità” Dal Consorzio vini Doc un questionario per i produttori

“Le DOC e le IGT proteggono storie, territori, saperi: sono strumenti preziosi per i viticultori e vinificatori. Tuttavia, come ogni strumento creato dall’uomo, anche questi hanno bisogno di una manutenzione ed aggiornamento ai nuovi bisogni per cogliere nuove e migliori opportunità”.

E’ quanto afferma il Consorzio di Tutela dei Colli Piacentini DOC, che intende promuovere una vasta consultazione per mappare tutte le aree di miglioramento ed innovazione, dei disciplinari di produzione attualmente in uso. “Non si tratterà di una consultazione fra esperti o fra pochi intimi – precisano -, bensì di un inedito sforzo di ascolto del territorio: a partire, come è logico che sia, dai vignaioli e dai vinificatori che danno lustro agli oltre seimila ettari di vigneto piacentino”. Nelle prossime settimane verrà distribuito un questionario, – realizzato con il supporto dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, coinvolta in questo brainstorming per portare anche l’opportunità di un confronto di idee – che verrà poi discusso, risultati alla mano, nel corso della prossima assemblea consortile: “Così inizierà, se tale sarà il desiderio delle donne e degli uomini del vino piacentino, il lavoro di messa a punto, correzione, riscrittura”.

“Non ci sono obbiettivi prefissati – spiegano dal Consorzio -, questi verranno definiti, di volta in volta, da chi lavora le belle colline delle valli piacentine. Quello che è certo, però, è che per riuscire a portare il vino di Piacenza sulle tavole del mondo, occorre avere una specifica attenzione non solo per come il vino si fa, ma anche come si presenta e si comunica: tutti obbiettivi che possono sicuramente essere conciliati nel percorso appena iniziato. Per questo, oltre al professor Michele Fino dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, offriranno il loro contributo anche i professori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, insieme a tecnici agronomici ed enologici che hanno dedicato anni di lavoro e passione ai vitigni e ai vini di queste terre”.

“Il questionario, aperto a tutte le aziende produttrici di uva e vino, anche non DOC, è disponibile via web sul sito www.piace-doc.it già da oggi. Per chi avesse bisogno di aiuto nella compilazione si rende disponibile la Sig.ra Mia Pighi con cui potrete prendere appuntamento contattandola al n. 331 757 14 55, tutte le mattine dal lunedì al venerdì. La compilazione del forum sarà disponibile sino a mercoledì 16 giugno. Le risposte ai vari quesiti da parte degli utenti interessati, fornirà un profilo ricco di elementi utili che verranno discussi, in prima battuta, durante l’Assemblea dei soci del Consorzio che si svolgerà in presenza il 1° Luglio al Palazzo Agricoltura in Via Colombo, 35 a Piacenza (Sala Bertonazzi), alle ore 17. Seguiranno, dopo questa prima consultazione, incontri dedicati, aperti a tutte le aziende del territorio piacentino”.