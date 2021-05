Un po’ di campagna in città: a Spazio 4.0 l’idea di un pollaio ecologico

Quest’anno la cooperativa sociale piacentina L’Arco ha pensato di destinare il 5 per mille a un progetto speciale, “Un pollaio a Spazio 4.0”.

Nel centro di aggregazione polivalente gestito con Officine Gutenberg in via Manzoni a Piacenza, accanto agli orti, è in programma la costruzione di un pollaio ecologico. L’intenzione è quella di portare un pò di campagna in città e creare un luogo dove cittadini e associazioni possano stare all’aria aperta, lavorare la terra e ricaricarsi nella natura. Spiega Valentina Pacella, operatrice di Spazio4.0: “Sarà un pollaio di galline felici, che ci aiuteranno a concimare gli orti con la loro pollina 100% naturale, ad avviare percorsi di pet therapy, a combattere le zanzare, a ridurre i rifiuti organici da smaltire, e a riportare in vita una tradizione dei nostri nonni”.

Il progetto è in collaborazione con l’associazione Cosmonauti, con cui i gestori hanno già avviato una collaborazione per la nascita di orti urbani nello spazio esterno. L’area è già stata delimitata con i primi paletti, si è lavorata la terra, seminato le prime piantine e ospitato la prima associazione che si prende cura di persone con disabilità, Piacenza in blu.