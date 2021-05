Vaccinati centomila piacentini, Baldino “Dalla prossima settimana sms agli under 50 per prenotare”

I piacentini vaccinati con almeno una dose di vaccino sono oltre centomila, con una percentuale che raggiungerà nei prossimi giorni il 40% della popolazione della provincia.

Lo comunica il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino, nel fare il punto della situazione rispetto alla campagna vaccinale anti covid e alla situazione relativa ai nuovi contagi a Piacenza, un bilancio che, come è già accaduto nelle ultime settimane, è sempre più in linea alla zona bianca. Non sono state attivate nuove categorie d’età per la prenotazione dei vaccini: da qualche giorno sono partiti gli sms con la prenotazione per i piacentini tra i 50 e i 54 anni. A partire dalla prossima settimana questa attività dovrebbe essere estesa anche agli under 50-40 anni, destinatari della prima dose di vaccino con ogni probabilità per la fine di giugno-prima settimana di luglio. Sono in arrivo, ha anticipato il direttore generale, nuove consegne di Pfizer, a partire dalla metà della prossima settimana, e l’obiettivo è di raggiungere le 3mila dosi somministrate al giorno.

Va comunque detto che i numeri relativi ai cittadini più ‘giovani’, questi sono ancora molto contenuti rispetto alla platea degli interessati: 6.945 prenotazioni per la fascia d’età 50-54 anni, e 11.492 prenotazioni per i cittadini tra i 49 e i 40 anni. La Regione Emilia Romagna sta quindi pensando ad alcuni correttivi nella campagna per incentivare la partecipazione.