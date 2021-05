Vaccinato il 26,5% dei piacentini “In arrivo nuove forniture, aumenteremo le dosi giornaliere”

Vaccinato il 26,5% dei piacentini. Sono 75.283 i vaccinati con almeno una dose; sono 116.216 i vaccini somministrati complessivamente fino ad adesso, con una percentuale rispetto alla popolazione pari al 40,6%.

A fare il punto della situazione il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino, rispetto all’andamento della campagna vaccinale. “Stiamo proseguendo con le categorie di vaccinati già presenti, abbiamo una media di vaccini somministrati di 1.700 – 1.800 al giorno – ha detto -. Già dalla prossima settimana, grazie alle consegne che abbiamo avuto di AstraZeneca, dovremmo riuscire ad aumentare il numero di dosi di diverse centinaia al giorno”.

AMBULATORI DI PROSSIMITA’ – Prosegue intanto nel piacentino l’attività degli ambulatori di prossimità, servizio itinerante attivato dall’Ausl in collaborazione con i professionisti della medicina convenzionata e rivolto in particolare agli anziani over 80 fragili, con difficoltà sociali o logistiche che rendono faticoso raggiungere i punti vaccinali già attivati sul territorio. Di seguito il calendario per i prossimi giorni.

Seconde dosi:

• Travo, giovedì 6 Maggio

• Alseno, venerdì 7 Maggio

• Vigolzone, lunedì 10 Maggio

• Carpaneto, venerdì 17 Maggio