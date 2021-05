Vaccinazioni 50 – 54 anni, prenotazioni da domani dal medico o sul sito della Regione, attraverso una sezione appositamente dedicata.

Lo ha chiarito l’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini, nel fare il punto della situazione rispetto all’andamento della campagna vaccinale anticovid in Emilia Romagna.

Al momento sono state superate le due milioni di dosi, pari al 94% delle scorte disponibili. Da domani, 13 maggio, si apriranno le prenotazioni per le fasce d’età compresa tra i 50 e i 54 anni. In questo caso i cittadini dovranno rivolgersi o al proprio medico di famiglia o potranno compilare a partire sempre dalla giornata del 13 maggio un form attraverso il sito della Regione Emilia Romagna.

Le vaccinazioni per questa fascia d’età inizieranno – chiarisce Donini – “verosimilmente nella prima settimana di giugno”. La decisione di coinvolgere i medici di famiglia parte, viene sottolineato, dalla volontà degli stessi di essere protagonisti nella campagna. Negli ultimi giorni è stata avviata, grazie ai sindacati di categoria, un’attività di informazione con i medici di medicina generale: in queste settimane verranno raccolte le prenotazioni, per poi partire con le somministrazioni da giugno. “L’obiettivo è di arrivare a 70mila vaccinazioni alla settimana – dice Donini -, se ci fossero delle difficoltà, il sistema sanitario è pronto a intervenire”.

“I medici di medicina generale che sostengono di non sapere nulla, rispetto al loro coinvolgimento nella campagna vaccinale, tornino da Marte” afferma l’assessore, nel rispondere alle domande dei giornalisti. “Non voglio neanche immaginare che i medici non siano informati rispetto alla questa attività, che loro stessi hanno richiesto. Possono dire che non possono vaccinare nel proprio studio, e nel caso rivolgersi agli hub vaccinali, ma non possono sottrarsi a questa campagna”.