Vaccini, 300 anziani over 80 mancano all’appello. L’Ausl chiede aiuto ai carabinieri

Vaccini, sono circa 300 gli anziani over 80 che mancano all’appello e che l’Ausl di Piacenza non è riuscita a contattare, per verificare le loro intenzioni rispetto all’adesione o meno alla campagna di prevenzione.

Per questo motivo l’azienda chiederà aiuto ai carabinieri, rendendo così operativo il protocollo firmato con l’Arma nelle scorse settimane. “Grazie al supporto dei militari abbiamo predisposto una lettera – dice il direttore generale Luca Baldino -, indirizzata a queste persone che non siamo riusciti a raggiungere, neppure attraverso il medico di famiglia. Questo perché i carabinieri hanno strumenti più efficaci, per riuscire a rintracciare e a contattare i cittadini. E’ un aiuto importante”.

Gli over 80 già vaccinati sono 23.081, si sono prenotati in 214, mentre sono 239 gli anziani che riceveranno la propria dose a domicilio. Non si sono ancora ne’ vaccinati ne’ prenotati in 3.072, in questa fascia d’età.