Vaccini, “Candidature ‘deboli’ tra i 54-40enni. Da oggi sms per definire le prenotazioni”

Vaccinazioni anti Covid, Piacenza ‘viaggia’ a 2300 dosi al giorno. Una media in aumento rispetto alle ultime settimane (destinata però a flettersi leggermente dal prossimo lunedì, perché è attesa una riduzione delle forniture), e che vede la nostra provincia raggiungere la percentuale del 32,7% di piacentini vaccinati con almeno una dose. “Vale a dire – sottolinea il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino – che almeno un terzo dei piacentini è vaccinato”.

Da pochi giorni, però, si è aperta la partita dell’estensione della campagna vaccinale a fasce d’età più ‘giovani’: i 50-54enni, dallo scorso giovedì, 13 maggio, e i 40 – 49enni da ieri, lunedì 17 maggio. Al momento quello che viene chiesto di fare è indicare la propria candidatura, una opportunità che al momento ha riscosso minori adesioni rispetto ai piacentini di altre fasce d’età, osserva il direttore generale. Ad oggi, martedì 18 maggio, sono 5.800 i piacentini tra i 50 e i 54 anni (rispetto a una platea di 23mila persone, di cui 4mila già vaccinate perché inserite in categorie prioritarie) che hanno espresso la propria adesione registrandosi sul portale regionale, mentre sono 7.023 i cittadini tra i 40 e i 49 anni (rispetto a un bacino di 43mila persone) ad aver confermato il proprio consenso, con la stessa modalità. Per questo scaglione d’età c’è, ricorda Baldino, un forte coinvolgimento dei medici di famiglia, deciso di concerto con la Regione Emilia Romagna.

“Già da oggi partiranno i primi sms per i piacentini intenzionati a sottoporsi alla vaccinazione, tra i 50 e i 54 anni, con due tipi di messaggio da parte dell’azienda” – fa sapere il direttore generale. A fare la differenza sarà la disponibilità, da parte del medico di famiglia, di effettuare la vaccinazione nel proprio ambulatorio: chi potrà appoggiarsi a questa soluzione, riceverà un sms in cui li si invita a fissare un appuntamento con il proprio medico. Per gli altri, invece, il punto di riferimento saranno di nuovo le centrali vaccinali con le modalità di prenotazione quelle già adottate in precedenza (farmacie, cup ecc..). “Abbiamo scelto questa modalità perché stiamo andando verso il periodo delle ferie, e abbiamo quindi preferito che fossero i cittadini stessi a poter scegliere una data, invece di fissarla noi” – spiega Baldino.

Dalla prossima settimana partiranno gli sms, con i due messaggi, ai candidati di età compresa tra i 40-49 anni.