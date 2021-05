Vaccini per la fascia d’età 50-54 anni, “Prenotazione e somministrazione dal medico di famiglia”

Dal 13 maggio la campagna vaccinale anticovid sarà dedicata ai cittadini di età compresa tra i 50 e i 54 anni, con alcune importanti novità.

Per la prenotazione e la somministrazione, infatti, sarà necessario rivolgersi al medico di famiglia. Una decisione già comunicata nei giorni scorsi dalla Regione Emilia Romagna, al centro di un incontro tra l’Ausl di Piacenza e i sindacati di categoria nella giornata di domani, mercoledì 12 maggio. “Da parte della Regione c’è la volontà di coinvolgere di più i medici di medicina generale – dice il direttore generale dell’ausl Luca Baldino -, è una sorta di sperimentazione. A livello regionale c’è stata una grossa spinta ai medici di famiglia per mettersi in gioco, adesso vedremo a livello locale come ci organizzeremo”.