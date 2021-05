“Val Tidone Lentamente”: escursionisti anche da fuori regione e domenica si replica

Sono arrivati anche da fuori regione gli escursionisti che sabato scorso hanno partecipato alla camminata “Caccia fotografica ai fiori più belli”, prima iniziativa di “Val Tidone Lentamente“, 22 escursioni a piedi e 6 in bici, organizzati da esperte guide escursionistiche ambientali e coordinate e promosse dall’associazione “Sentiero del Tidone”.

Nonostante il tempo incerto, quasi sold out le partecipazioni: diversi bambini ma anche tanti adulti, tutti impegnati a scovare il fiore più bello sulle colline valtidonesi di Chiarone e monte Sereno, appena fuori dall’abitato di Pianello Val Tidone. “Abbiamo trovato cinque specie di orchidee, bellissimi fiori protetti proprio per la loro rarità, che in questo periodo dell’anno si ritrovano facilmente in questi luoghi. La giornata – racconta Annalisa Guaraldo, guida escursionistica ambientale AIGAE del gruppo “I Calcaterra”, che ha organizzato e gestito l’escursione – è iniziata con un tempo variabile ma il gruppo non si è fatto scoraggiare e a mezzogiorno è uscito anche il sole. Nel primo pomeriggio siamo arrivati alle macchine in tempo per evitare la pioggia, tutti entusiasti dell’iniziativa e della giornata. Diversi partecipanti mi hanno detto che si iscriveranno all’escursione di domenica prossima. Ho percepito tanta voglia di stare insieme e ricominciare a condividere momenti di socialità in sicurezza proprio perché si è in mezzo alla natura”.

Domenica 9 Maggio nuovo appuntamento: “Di Vino. Geografia di un paesaggio intenso”, questo il titolo coniato per la doppia escursione, a piedi e in bicicletta, che partirà dalla località di Vicomarino di Ziano Piacentino dalle ore 9 per l’intera mattinata. La guida Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Giuseppe Noroni, del gruppo “I Calcaterra”, e la guida MTB Paolo Solenghi accompagneranno i partecipanti in un itinerario di dolce collina tra i vigneti del comune di Ziano, alla ricerca delle tonalità più adatte a dipingere il “paesaggio del vino” della Val Tidone, analizzandone le caratteristiche e le peculiarità che lo hanno reso protagonista dell’immaginario locale. Ne parleranno con vignaioli e produttori della zona, viaggiando nel tempo con il contributo di Gloria Bolzoni, archeologa e direttrice del Museo Archeologico della Val Tidone. A fine evento degustazione in una cantina della zona, all’aperto e nel rispetto delle normative vigenti.

Percorso ad anello di difficoltà escursionistica di media distanza (circa 8 chilometri a piedi, variabile per quello in bici a seconda del passo del gruppo), con dislivelli moderati (a piedi 350 metri circa, in bici 400 metri circa), della durata di circa 3 ore e mezza (comprensiva di soste e di pause) e adatto a tutti, anche bambini e anziani, senza problematiche fisiche e con un allenamento adeguato ad un’attività di alcune ore di cammino. Per l’escursione in bici (E-BIKE) possibilità di noleggio in zona. Escursione con partecipazione a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria entro venerdì 7 maggio.

Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso e rispetteranno le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato e ufficiale è presente sul sito web www.sentierodeltidone.it