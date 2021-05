Venti di burrasca in montagna e alta collina: allerta gialla della Protezione Civile

Per la giornata di venerdì 21 maggio sono previsti rinforzi di ventilazione sull’Appennino in particolare dalle ore pomeridiane, a partire dalle aree montane in estensione alle aree collinari. Previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) inizialmente sui rilievi centro occidentali con progressivo interessamento dei rilievi centro-orientali e con ulteriori rinforzi e raffiche di intensità superiore dalle ore serali.

Questo l’ultimo bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile Emilia Romagna, da cui è scaturita un’allerta gialla per vento – valida per tutta la giornata del 21 maggio – che interesserà anche Piacenza: in particolare, l’allerta riguarda le aree della montagna e dell’alta collina piacentino-parmense.