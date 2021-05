Venti di burrasca su montagna e alta collina: allerta della Protezione Civile

Venti di burrasca sui rilievi piacentini: allerta gialla della Protezione Civile Emilia Romagna, con validità dalle 12 del 6 maggio e per tutta la giornata del 7 maggio.

A partire dalla serata di oggi, 6 maggio, si prevedono venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da sud-ovest su tutta la fascia appenninica e collinare – si legge nel bollettino -. Per la mattinata di domani 7 maggio si prevede la persistenza dei venti di burrasca moderata da sud-ovest su tutta la fascia appenninica e collinare, in attenuazione dal pomeriggio. Per entrambe le giornate sono previsti rovesci sui crinali appenninici, per cui si potrebbero verificare criticità localizzate sui corsi minori.

Nello specifico del territorio provinciale, l’allerta riguarda le aree della montagna piacentino-parmense e dell’alta collina piacentino-parmense.