Cantiere in via Romagnosi, il 18 maggio divieto di sosta e di circolazione

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che, per consentire il ripristino di una linea telefonica interrata, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 di martedì 18 maggio, in via Romagnosi, nel tratto compreso tra l’intersezione stradale formata con piazza Duomo e quella formata con via Carducci, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e dei possessori di autorimesse ivi ubicati, nonché dei mezzi di soccorso e di Polizia, i quali potranno circolare nei due sensi di marcia).

Inoltre, in prossimità dell’incrocio con via Carducci, per gli automobilisti in transito in via Romagnosi è istituito l’obbligo di svolta a sinistra.