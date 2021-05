Via Veneto, urtata da un’auto mentre attraversa la strada: donna al Pronto Soccorso

Urtata da un’auto mentre attraversava la strada: donna al Pronto Soccorso.

E’ successo poco prima delle 13 del 3 maggio, in via Veneto, all’imbocco della rotatoria con via Cella: una donna, di circa 40 anni, è stata urtata da una Peugeut 207 mentre stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali.

Sul posto, per i soccorsi, un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza, oltre al personale del 118 con l’auto infermieristica: la donna è stata condotta al Pronto Soccorso di Piacenza per accertamenti.

La dinamica di quanto avvenuto è al vaglio degli agenti della Polizia Locale: in seguito al sinistro, si sono formati rallentamenti al traffico per il tempo strettamente necessario ai soccorsi.