Virtual Half Marathon al via: si corre domenica mattina ovunque voi siate

Correre insieme, anche a distanza e in luoghi diversi, grazie a un’app. Si disputa domenica 9 maggio la Virtual Placentia Half Marathon 2021 organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Placentia, in collaborazione con il Comune di Piacenza e con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna.

Alle ore 9 verrà dato il via ufficiale alla “Virtual Placentia Half Marathon 2021”, che sostituisce la trazionale competizione podistica ancora non disputabile a causa delle restrizioni sanitarie.

Ogni persona iscritta, parteciperà alla corsa o alla camminata dove lo riterrà, nel rispetto delle normative previste dal luogo in cui si trova.

Le possibilità di partecipazioni ed iscrizioni sono diverse, dalle innovative applicazioni di geolocalizzazione con pettorale, diploma di partecipazione e risultato cronometrico della prova, tracciato individualmente e stampabile, alle iscrizioni di singoli o squadre, tutto predisposto sul sito www.placentiahalfmarathon.org

Km 21,097 e km 10,00. si può correre sul percorso che si desidera, da soli o con poche altre persone, rispettando le regole contro il covid in vigore.

Costo dell’iscrizione € 5. Ci sarà poi la possibilità di donare ad uno dei progetti da selezionare al momento dell’iscrizione.

Grazie all’applicazione da installare sul proprio smartphone, ogni runner sarà seguito da TDS Timing Data Server che ti fornirà una finestra di start e un tempo massimo, durante il quale sarai tracciato e “misurato”. Il tracciamento è reso disponibile al pubblico, che può vedere dove si trova la persona seguita, e viene aggregato ai dati degli altri concorrenti fornendo una classifica in tempo reale in ogni punto del percorso “ufficiale”.

In Piazza Cavalli, l’organizzazione, allestirà un piccolo villaggio con alcuni gazebo, dove verranno gestite le operazioni di trasmissione e comunicazione con tutti i partecipanti (via internet e social).

Saranno previsti diversi momenti di incontro con le istituzioni, tutti programmati secondo le regole anticovid vigenti.

Momento centrale della mattina, alle 11.30, sarà la consegna di targhe personalizzate a tutti i responsabili del Servizio Sanitario che operano in Provincia e che da sempre collaborano nella realizzazione della maratona.

Quindi uno speciale ringraziamento dedicato ai “Nostri Eroi”, che stanno tuttora effettuando la “maratona anticovid19”.

La Virtual PHM 2021, attraverso le tante riunioni effettuate negli scorsi mesi, ha coinvolto tutti gli appassionati della corsa e delle camminate, i gruppi, le palestre, le associazioni, le scuole, le aziende.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione del Comune di Piacenza e al sostegno di Credit Agricole, LTP Spa, Iren, Decathlon Piacenza, Cantina Valtidone, Salumificio La Rocca, Acrobatic Fitness, Piacenza Hotels Group.

Uno speciale ringraziamento per il sostegno al Progetto alla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Vista la forma sperimentale dell’evento, in quanto virtuale e sviluppato in tempo reale, il resoconto in termini di adesioni, partecipazioni e raccolte fondi dedicate a Unicef e Progetto Vita Piacenza, l’organizzazione ha previsto un momento di chiusura con una festa di ringraziamento e consegna dei premi, Buoni spesa Sportivi, pernottamenti in Hotel a Piacenza, Salumi e vini del territorio e altri prodotti che si terrà sabato 12 giugno 2021 alle ore 10.30 presso un area all’aperto nel punto Decathlon Piacenza, in concomitanza con il 10° anniversario di apertura dello store.

La manifestazione si concluderà alle ore 12.