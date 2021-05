Volley Academy, rinviata la gara contro Green Warriors Sassuolo

Volley Under 17 regionale: rinviata la gara tra Crai Volley Academy Piacenza e Green Warriors Sassuolo, in programma martedì 4 maggio (ore 20) presso la palestra Bellotta di Pontenure (Piacenza).

Lo comunica la società in una nota, in cui si legge che la decisione del rinvio “a data da destinarsi” è stata presa dalla “Federazione Italiana Pallavolo, in ottemperanza al Protocollo per le attività sportive”.