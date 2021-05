Volley Academy supera Volley Reggiano e avvicina le Final Four (3-0)

L’Itas Volley Academy Piacenza si aggiudica la gara, disputata domenica 30 maggio, contro il Centro Volley Reggiano, terzo nella classifica del girone del campionato Under 19 regionale di volley, in una partita dal risultato tutt’altro che scontato.

Le piacentine, nonostante un approccio alla gara non perfetto, prendono presto il controllo del gioco e non lasciano spazi alle avversarie: il servizio diventa difficile da contrastare e la ricezione ottima, mentre in attacco le padrone di casa mostrano grande tecnica e grande rapidità di gioco.

I tre set vengono agevolmente gestiti da un’Itas Vap che ottiene tre punti molto importante nel percorso per la qualificazione alla Final Four regionale Under 19.

MVP della partita la schiacciatrice Luna Cicola.

ITAS VOLLEY ACADEMY PIACENZA – CENTRO VOLLEY REGGIANO 3-0 (25-13; 25-8; 25-10)

Itas Volley Academy Piacenza: Romanin 6, Sesenna 7, Gilioli (C) 8, Camurri 3, Cecchini 13, Kraja 2, Sabatelli, Nicolini 6, Cicola 14, Zlatanov, Marchetti, Masotti, Crisafulli (L1), Boselli (L2).

Allenatori: Sazzi – Chiodaroli

Centro Volley Reggiano: Mantovani, Mazza 1, Borghi 2, Caccavale 1, Canfora, Morandi, Burani 5, Bottazzi (L), Corrieri 2, Tegoni 3.

Allenatore: Meringolo