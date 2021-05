Volley Academy U17 consolida il primato, netto successo esterno contro Wimore Parma

Si chiude con una vittoria per 3-0 la trasferta di domenica 16 maggio, a Parma contro la Wimore Energy, di una Crai Vap che conferma sempre di più l’ormai matematico primo posto nel proprio girone del campionato Under 17 Regionale .

Le piacentine prendono in mano le redini del gioco fin dalle prime battute, aggiudicandosi il primo set grazie ad una fase offensiva eccellente. Nel secondo parziale, Energy dimostra di essere ancora in partita sfoderando un’ottima prestazione difensiva; ma una serie di servizi positivi e qualche pallonetto sul finire del tempo permettono alla Vap di aggiudicarsi il secondo set. Nel terzo parziale le bluverdi ruotano ancora qualche giocatrice dando spazio a Corradi, Zlatanov, Sabatelli e Camurri: particolarmente positivo l’ingresso della schiacciatrice Camurri, che trasforma in punto tutti i palloni che le vengono concessi, così come positiva è la prestazione di tutta la squadra che, grazie anche ad una serie consecutiva di muri di Nicolini, chiude il set aggiudicandosi la vittoria finale.

Mvp della partita la centrale di Piacenza Caterina Nicolini.

WIMORE ENERGY VOLLEY PARMA – CRAI VOLLEY ACADEMY PIACENZA 0-3 (14-25; 20-25; 10-25)

Wimore Energy Volley PR: Rossi 3, Fragni, Dodi, Bacchetta, Ragazzini 1, Maiorana 1, Masiello (C), Dall’Aglio 9, Bulgarelli 5, Casoli, Rossi, Pelegatti 2, Principato (L2), Melassi (L1).

Allenatore: Bovio

CRAI Volley Academy PC: Zlatanov 1, Marchetti, Masotti 8, Camurri 4, Boni 1, Kraja 3, Sabatelli 1, Nicolini 11, Corradi 3, Cicola (C) 15, Crisafulli (L1), Boselli (L2).

Allenatori: Sazzi – Chiodaroli