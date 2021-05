Volley Academy, vittoria esterna contro Wimore (0-3)

È una splendida vittoria quella ottenuta dalla Volley Academy Piacenza in casa di Wimore Giovolley, domenica 23 maggio.

Parte subito bene la squadra piacentina, che affronta la gara con la giusta determinazione e si aggiudica in una quindicina di minuti il primo parziale. Gli attacchi della Vap proseguono nel secondo parziale e, complice qualche errore di troppo delle reggiane in fase di ricostruzione, le ospiti si aggiudicano il set. Il terzo set presenta lo stesso copione dei precedenti e così la Crai Vap si aggiudica il match con una buona prestazione che lascia ben sperare in vista dell’ultima gara del girone contro Sassuolo.

Mvp della partita la schiacciatrice Alessia Masotti.

WIMORE GIOVOLLEY – CRAI VOLLEY ACADEMY PIACENZA 0-3 (6-25; 7-25; 8-25)

Wimore Giovolley: Bartoli, Cattini, Corradi, Grasselli, Illiano, Marchesi, Moretti (C), Tubertini, Ugolotti, Vasi, Selmani (L1), Mazza (L2).

Allenatori: Alberti – Zannini

CRAI Volley Academy Piacenza: Boni, Camurri, Cicola (C), Corradi, Kraja, Marchetti, Masotti, Nicolini, Sabatelli, Zlatanov, Crisafulli (L1), Boselli (L2).