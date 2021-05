Weekend di gare e ottimi risultati per la Lepis

Si sono conclusi questo weekend a Modena i campionati regionali Fisr (Federazione Italiana Sport Rotellistici) per le categorie Divisione Nazionale femminile e maschile. Sono scesi in pista per la società GS Lepis, nella giornata di sabato, Catrina Codeghini, che ha portato a casa un discreto programma di gara; Marco Vailetta, con un ottimo secondo posto, e Sara Rossi che ha concluso con un buon programma. Nella giornata di domenica è stata protagonista Alessia Bollani.

“Gli allenamenti intensi di questi mesi stanno portando, pian piano, i loro frutti – il commento della società -. Nonostante il periodo, le quarantene fiduciarie e le competizioni a porte chiuse, la volontà di portare a termine i propri programmi di gara c’è, così come la voglia di migliorare e dare sempre di più. L’allenatrice Anna Rondi si definisce contenta e fiduciosa nei ragazzi”.

Trofeo Nazionale AICS: Altro weekend di gare Aics per la società GS Lepis. Si è infatti svolta a Lugo di Romagna la quarta tappa Nazionale Emilia Romagna Aics. Nella giornata di domenica, in mattinata è scesa in pista, Nicole Bollani, per la categoria Special. Nel pomeriggio, protagoniste per la squadra piacentina, Letizia Valla, per la categoria Master, ottenendo un buon piazzamento; Sara Balestreri, Chiara Bergonzi e Rebecca Zermani per la categoria Plus, per loro si trattava della prima gara fuori casa, hanno portato a termine un buon programma di gara, condotto da tanta determinazione.

Prossimo appuntamento per la settimana prossima con la quinta tappa Nazionale Emilia Romagna Aics. (nota stampa)