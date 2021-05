Weekend di medaglie e record personali per l’Atletica Piacenza

Al Meeting Allievi e Juniores di Modena, l’1 e 2 maggio, due giorni da incorniciare per l’Atletica Piacenza.

Bellissimi i risultati provenienti dalle pedane dei lanci. Oro e primato personale per Sebastiano Labò, che si è migliorato nel getto del peso Juniores con la misura di 13,36m. Filippo Arisi ha invece battuto il proprio record personale di 50,50m e ha dunque conquistato la medaglia d’argento nel lancio del martello Allievi.

Si è aggiudicato la medaglia d’oro sui 110hs Allievi Samuel Signaroldi, che ha abbassato il proprio record, seppur con una bava di vento di troppo, ragione per la quale non sarà ritenuto valido come primato personale: in ogni caso si aprono ottime prospettive per il giovane biancorosso.

Ottima Allegra Santelli ad aggiudicarsi la seconda piazza sui 1500m Allieve, corsi in 5’04”71, miglior tempo di sempre per la giovane.

Bella medaglia d’argento per Leonardo Soldi, che ha incrementato il proprio limite nel salto triplo Allievi con la misura di 12,19m.

È tornata a gareggiare sui 400m Allieve Vittoria Ferrari: grazie al suo tempo di 1’01”70 sul giro di pista, Vittoria ha vinto la medaglia di bronzo. Record anche per Francesco Zanirato, che ha abbassato il suo limite sui 3000m Allievi con il tempo di 9’40”40.

Si sono poi migliorati: Tommaso Fezzi, capace di valicare l’asticella del salto in alto Allievi posta a 1,65m; Emma Zambianchi nel salto triplo Allieve, grazie ad un bel balzo a 10,10m.

Pioggia di record personali e tante medaglie per l’Atletica Piacenza, che si riconferma un acceleratore di crescita per i talenti dei giovani piacentini.