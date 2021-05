Weekend nuvoloso e con qualche pioggia a Piacenza.

Maltempo nella mattinata di sabato 22 maggio: secondo le previsioni Arpae, sono attese piogge sparse e nuvolosità variabile. Le precipitazioni dovrebbero esaurirsi nel pomeriggio, con un parziale rasserenamento in pianura.

Temperature minime tra gli 8 gradi sui rilievi e i 15 gradi in pianura; massime pomeridiane tra 15 gradi sui rilievi e 22 gradi in pianura.

Nuvolosità variabile per tutta la giornata di domenica 23 maggio: minime del mattino tra 9 gradi sui rilievi e 14 gradi in pianura; massime del pomeriggio tra 17 gradi sui rilievi e 24 gradi in pianura.