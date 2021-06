Polizia, Federfarma e Federconsumatori uniti contro le truffe agli anziani

Polizia di Stato, Federfarma, Federconsumatori e associazione nazionale Polizia di Stato fanno squadra contro le truffe agli anziani.

Gli opuscoli “Occhio ai truffatori”, nei prossimi giorni, saranno consegnati in tutte le farmacie di città e provincia a disposizione dell’intera cittadinanza, attraverso i canali di distruzione di Federfarma. E’ questa una delle azioni messe in campo in seguito al protocollo, voluto dal Ministero dell’Interno e sottoscritto nei mesi scorsi dal Prefetto di Piacenza Daniela Lupo ed il Sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, di contrasto e prevenzione alle truffe agli anziani. La distribuzione degli opuscoli è stata concordata dal questore Filippo Guglielmino e dal presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Piacenza Roberto Laneri, con il supporto di Federconsumatori, rappresentata dalla presidente Angela Cordani, e dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato della nostra città. Il materiale informativo, giunto alla sua quinta edizione e realizzato con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, aiuterà i nostri anziani, ma non solo, ad individuare gli intenti ingannevoli di chi, approfittando dell’altrui buona fede, vuole solo portare a compimento il suo intento criminoso.

“Occhio ai truffatori, quindi, e non esitate a rivolgervi alle Forze dell’Ordine in caso di sospetto nei riguardi di persone che, con i metodi più diversi, vogliono arricchirsi con l’inganno alle spalle dei cittadini” – fanno sapere i promotori dell’iniziativa.