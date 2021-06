A Castell’Arquato arriva la Notte Romantica

Sabato 26 giugno torna a Castell’Arquato (Piacenza) la Notte Romantica.

Promossa dall’Associazione Borghi Più Belli d’Italia, vuole festeggiare l’arrivo dell’estate, dando appuntamento a tutti gli innamorati nelle piazze, nei vicoli, nei palazzi dei Borghi aderenti. La novità di quest’anno sarà il focus l’”Amore per l’Arte“, un fil rouge che legherà idealmente tutti i borghi e che a Castell’Arquato prende le forme di mostra d’arte contemporanea nel Palazzo del Podestà a cura del collettivo OPENART (con l’anteprima Art&Love, sabato 19 e domenica 20 giugno) e del teatro-danza nella Notte Romantica vera e propria, sabato 26 giugno.

Nel cortile interno della Rocca Viscontea, di recente ristrutturato e riaperto al pubblico, personaggi poetici accoglieranno le coppie con intrattenimenti onirici. La direzione artistica sarà a cura di Monica Vescovi, artista nouveau cirque, manipolatrice del fuoco, attrice, coreografa e stage presence coach, nonché presidente dell’associazione culturale Arteare di Castell’Arquato e di Marzio Faleri, in arte Giullar Jocoso, giullare , fachiro , rimatore, trampoliere e ammaestratore di fuoco. I partecipanti potranno salire sul terrazzo della Rocca Viscontea per una foto romantica al tramonto e brindare con un calice di Monterosso Val d’Arda DOC all’interno della Rocca. Presso l’Enoteca Comunale di Castell’Arquato sarà possibile, anche per chi non parteciperà all’intrattenimento, brindare all’amore con uno speciale cocktail.

INFORMAZIONI – Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del 24 giugno. L’evento si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 20 persone e per un massimo di 60 persone complessive su tre turni. Orari: 19 -20 -21. I partecipanti dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale. Consigliamo gel igienizzante da tenere in borsa, anche se sarà a disposizione in ufficio turistico e in Rocca Viscontea. Gli organizzatori si riservano di annullare l’evento in caso di maltempo. In caso di maltempo o mancato raggiungimento del quorum, i partecipanti verranno anticipatamente avvisati.

Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni: 0523 803215 – iatcastellarquato@gmail.com – www.castellarquatoturismo.it