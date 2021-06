A Gragnano la consegna della Costituzione ai neo diciottenni nel segno di Calamandrei

Nella prima domenica successiva al 2 giugno, 75° anniversario della elezione dell’Assemblea Costituente, l’Amministrazione di Gragnano (Piacenza) ha chiamato a raccolta i diciottenni del territorio per consegnare loro la Costituzione italiana, i cui testi sono stati donati da Coop Alleanza 3.0.

Come ricordava Pietro Calamandrei -Padre costituente – ai giovani dell’Università di Milano, in un famoso discorso sulla Costituzione del 1955, il cui sonoro è stato riproposto, in estratto, ai giovani gragnanesi, “La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità”. Quello di Calamandrei è in sostanza l’invito alla partecipazione alla vita del proprio Paese e della propria comunità e alla cittadinanza attiva, l’espressione di un impegno reale, concreto, doveroso, che i Padri Costituenti prima hanno interpretato personalmente e poi, con la lettera della Legge delle Leggi, continuano a richiedere ad ogni cittadino adulto.

Lorenzo Battini, Luca Bernazzani, Matteo Bernazzani, Diego Buzzi, Riccardo Cassinelli, Jacopo Fochi, Noemi Minnone, Michelle Napolitano, Alessandro Riccio, Sara Savi e Andrea Tramelli sono le ragazze e i ragazzi diciottenni che hanno accolto l’invito dell’Amministrazione Comunale e hanno ricevuto la Costituzione, a suggello di un momento – il compimento dei diciotto anni – fondamentale per la loro vita personale ma sicuramente anche per la loro vita di cittadini, inseriti pienamente nella propria comunità e consapevoli della responsabilità che il proprio Paese assegna a ciascuno di noi, in base alle attitudini e competenze di ognuno, come ha ricordato loro il Sindaco Patrizia Calza che ha anche annunciato una nuova iniziativa, quella del “Sindaco per un giorno”, che verrà presentata prossimamente e si inserisce sempre nel quadro delle attività pensate dal Comune per favorire e coltivare la cittadinanza attiva.

La cerimonia è stata occasione utile ai giovani per incontrare, oltre a diversi amministratori comunali, anche i rappresentanti di Associazioni del territorio, impegnate in svariati settori, e riflettere sull’importanza della partecipazione e del contributo che la Costituzione Italiana richiede espressamente a ogni cittadino per il progresso e lo sviluppo materiale e spirituale della società (art. 4). Ospiti graditi della giornata sono stati Giada Ferrari, Vlad Saradan, Riccardo Dallacasagrande e Aurora Bozzoni, presenti in rappresentanza della Consulta Provinciale degli Studenti, giovani che già hanno fatto la scelta dell’impegno pubblico, là dove ne hanno avuto l’occasione, e hanno offerto importanti riflessioni.