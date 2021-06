A lezione d’impresa con i manager, 8 incontri in Cattolica con Federmanager

Nell’ambito dei corsi in Organizational theory and design e organizzazione d’impresa della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica, Federmanager ha proposto un percorso di otto testimonianze manageriali erogato in lingua inglese. Otto occasioni di confronto attivo, nei quali i manager coinvolti hanno raccontato agli studenti la propria esperienza professionale e illustrato le dinamiche dei più innovativi modelli organizzativi aziendali.

“Si tratta di un ciclo di testimonianze rese da manager e responsabili di funzione con altissime competenze che sanno trasmettere la loro esperienza in modo molto efficace agli studenti. Poter verificare come mettere in pratica quanto appreso in aula rappresenta un valore aggiunto notevole ai corsi che altrimenti rischiano di assumere una connotazione prevalentemente teorica. Avere esempi pratici sui quali riflettere agevola notevolmente il percorso di apprendimento” – afferma la professoressa Cantoni, titolare dei due corsi.

“Nonostante la pandemia, la nostra Associazione non si è persa d’animo e, grazie alla tecnologia e alla disponibilità di un pull di colleghi dirigenti, siamo stati felici di proporre questa opportunità agli studenti dell’Università Cattolica – sottolinea Michele Vitiello, Presidente di Federmanager Piacenza -. Crediamo nei giovani, perché rappresentano il nostro futuro e riteniamo che sia un dovere fare il possibile per aiutarli. In particolare mi preme ringraziare Massimo Cutolo AD della Garda Plast, Claudio Pinassi CEO di KME Group e Vincenzo Pantaleoni COO di Mobis – KIA e Hyundai Motors 3 importanti new entry che arricchiscono questa collaborazione con l’Università Cattolica”.