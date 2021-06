A Montale sta per nascere il polo logistico nazionale della Protezione Civile, ok al progetto definitivo

Polo logistico nazionale della Protezione Civile del centro nord, c’è il progetto definitivo del maxi capannone in fase di costruzione a Montale.

Lo ha presentato la giunta comunale di Piacenza – entro il termine previsto del 9 giugno 2020 – all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, corredato del quadro tecnico – economico e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si configurano come lavori pubblici, nonchè il quadro tecnico – economico per tutti gli interventi di acquisizione di beni e servizi.

Il valore della struttura è strategico, basti pensare che in Italia ce ne sono tre, e sarà al servizio di tutta la Protezione Civile del centro e nord. Il suo costo è di complessivi 2,8 milioni di euro suddivisi in due stralci di finanziamento ed è interamente coperto dalla Regione Emilia Romagna.

Nella foto in alto lo stato del cantiere a fine maggio (avviato nell’estate scorsa con il primo stralcio dei lavori), mentre nel rendering qui sotto il progetto finale.

La realizzazione del polo logistico avrà come destinazione il deposito di beni di proprietà del Dipartimento Nazionale per attività di coordinamento tecnico, logistico e operativo, finalizzate all’intervento nel caso di situazioni emergenziali – in particolare nel territorio dell’Italia centrosettentrionale – nonché per lo svolgimento di altre attività, anche formative, di Protezione Civile. I centri logistici hanno la finalità di fronteggiare e superare le situazioni di crisi e di emergenza, anche grazie a un significativo patrimonio di mezzi, macchine speciali e attrezzature: dalle torri faro ai gruppi elettrogeni, dai moduli abitativi alle cisterne per acqua potabile e carburante, dai rimorchi stradali ai posti letto, coperte e sacchi di iuta.

Nel capannone potranno trovare ricovero anche mezzi utilizzati per i servizi di protezione civile del Comune di Piacenza, nonché spazi che attraverso una predisposizione modulare potranno essere utilizzati dal servizio di protezione civile comunale e dal coordinamento provinciale per la gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile su cui è abitualmente impegnato e che richiedano l’ attivazione del Centro Operativo Comunale o Multiservizi, la sala radio, ecc. (verificarsi di eventi di natura idrogeologica ed idraulica di particolare intensità, sorveglianza del territorio per emergenze anti incendio boschivo, gestione degli stati di Allerta di protezione civile, ecc.)”.