A Paolo Rebecchi (Anpas) il Premio della Bontà 2020

A Paolo Rebecchi, coordinatore provinciale Anpas della Provincia di Piacenza e componente della Direzione nazionale, è stato consegnato il “Premio della bontà” 2020. Nel pomeriggio di domenica 20 giugno si è svolta la cerimonia nella chiesa di Rustigazzo di Lugagnano (Piacenza).

“Per l’impegno profuso durante l’emergenza covid nella nostra provincia con professionalità, competenza e spirito di abnegazione – questa la motivazione del riconoscimento – per l’esempio che quotidianamente offre attraverso la sua dedizione agli altri, per l’attenzione e sensibilità che sa mettere nei suoi gesti verso i bisogni umani oltreché sanitari, soprattutto in questi momenti di emergenza sanitaria”.