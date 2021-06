A Reggio settima vittoria consecutiva per Piacenza Pallanuoto 2018

Piacenza Pallanuoto 2018 termina la regular season in testa alla classifica; dopo aver perso la prima di campionato inanella 7 vittorie consecutive che le danno la possibilità di accedere ai play-off contro la seconda del girone 4. Piacenza si presenta con 3 giocatori in meno tra squalifiche e impegni di lavoro; anche l’allenatore Di Gianni è all’esordio della serie B per la squalifica del suo collega: tutto questo non costituisce un problema in quanto l’impiego di giovani atleti è un obbiettivo societario così anche in questa gara esordisce un giovane, l’U16 Tonani che seppur intimorito sfoggia un’ottima prova. La preparazione della gara da parte dei piacentini è maniacale e il coach Di Gianni la gestisce con puntiglio, tutto fila liscio per l’ottima prova del gruppo che mantiene il vantaggio per tutta la gara. Piacenza Pallanuoto 2018 giocherà ora i play-off senza cambiare i programmi societari: la squadra metterà tutto l’impegno che servirà e i giovani non verranno trascurati ma saranno utilizzati come sempre. La promozione non è un’obbiettivo societario e quindi si giocherà con serenità le prossime fasi, per un salto di categoria servirebbe, tra l’altro, anche un’impianto idoneo che non è neanche in previsione.

10a giornata serie B girone 3

Reggiana Nuoto – Piacenza Pallanuoto 2018 8-13 (0-3, 3-3, 3-2, 2-5)

Reggiana Nuoto: Quercini, Disomma (2), Patria, Roldan, Magnani (1), Franceschetti (2), Curti (1), Merli (2), Lepore, Borsari, Magnani, Algeri, Bazzani. All.: Pezzani

Piacenza Pallanuoto 2018: Paradiso, Branca (2), Alessio (2), Clini, Frodà, Martini, Nani, Puglisi (3), Lombella (2), Molnar (4), Tonani, Lamoure, Mastrogiovanni. All.: Di Gianni

Arbitro: Torneo