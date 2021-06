A Rivergaro la mostra sul Pci, domenica inuagura Bersani

Due percorsi, uno cronologico e l’altro tematico, ricostruiscono 70 anni di storia del Partito comunista in Emilia Romagna. L’inaugurazione domenica 6 giugno a Rivergaro con la partecipazione dell’on. Pierluigi Bersani.

Sarà inaugurata domenica 6 giugno alle ore 10,30 all’Auditorium della Casa del Popolo di Rivergaro la mostra storico-documentaria sul Partito Comunista in Emiia-Romagna curata dagli Istituti storici emiliano-romagnoli e voluta dalle fondazioni democratiche della regione per celebrare i 100 anni dalla fondazione del PCI.

Al taglio del nastro saranno presenti l’on. Pierluigi Bersani, lo storico dell’Università di Bologna Carlo De Maria, curatore della mostra, e la direttrice dell’Istituto storico di Piacenza Carla Antonini. Il momento ufficiale sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook @FondazionePiacenzaFutura.

L’esposizione, che si potrà visitare fino 13 giugno prossimo, ricostruisce 70 anni di storia del Partito comunista emiliano-romagnolo attraverso videointerviste, fotografie e documenti. Il materiale è organizzato in due percorsi: uno cronologico, che ripercorre le diverse fasi storiche del partito, e uno tematico, che tratta numerosi aspetti della storia sociale, culturale e politica del PCI in Emilia-Romagna.

In mostra è presente anche la ricostruzione ambientale di una sezione di partito, con manifesti, libri, ritratti e altri cimeli della storia del PCI, e una sezione audiovisiva che propone brani del film documentario “Paura non abbiamo”, che racconta delle migliaia di persone che negli anni Cinquanta vennero ingiustamente licenziate da fabbriche e luoghi di lavoro a causa della militanza nel PCI o in altre organizzazioni politiche e sindacali della sinistra.

È infine presente una parte dedicata a Piacenza, con una video raccolta di fotografie legate alla storia del PCI locale dagli anni 40 fino all’inizio degli anni 90, quando si tenne il congresso che decretò lo scioglimento del partito.

La mostra resterà aperta fino a domenica 13 e si potrà visitare gratuitamente. Per rispettare le norme Covid è necessario prenotare la propria visita telefonando al 392 6473612 o inviando una e-mail a fondazione@piacenzafutura.it. Orari di apertura: sabato e domenica 10.30-13.00 /16.00-18.30; gli altri giorni 18.30-21.30.