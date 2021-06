A sostegno dell’Hospice arriva il “Catalogo dei desidIRIS”

Il “Catalogo dei desidIRIS” è la nuova iniziativa di solidarietà a sostegno della Casa di Iris.

Un catalogo digitale dei prodotti artigianali più rappresentativi ideati, progettati e realizzati manualmente dai volontari dell’Associazione “Insieme per l’Hospice onlus” con materiali di recupero oppure materiale donato: “Lavori a maglia o all’uncinetto per abbellire le mensole, per personalizzare la propria camera e, perché no, da indossare – spiegano dall’associazione -. Ma anche regali unici da fare ai propri amici, per le ricorrenze o semplicemente per ricordare che donare è bello e che, se lo si fa con uno scopo così importante, diventa motivo di orgoglio. Il contributo di tutti coloro che supportano l’attività de La Casa di Iris è fondamentale per garantire l’assistenza sanitaria, umana e professionale di cui gli ospiti e le loro famiglie hanno necessità. Ogni gesto di solidarietà esprime l’affetto e il senso di vicinanza nei confronti delle persone che soffrono a causa della malattia, rappresentando un incoraggiamento importante e ci da la forza di guardare avanti con fiducia”.

I prodotti rappresentati sul catalogo possono essere prenotati ai numeri 333 6941319 – 3388274239 – 338 4849640, tutti i giorni festivi esclusi, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19 e successivamente ritirati a Piacenza nello spazio dedicato in Corso Vittorio Emanuele al n. 110, nelle giornate di mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 e di sabato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17, con una piccola offerta minima così come indicato a fianco di ciascun manufatto.

L’iniziativa è stata presentata in Municipio a Piacenza: presenti il sindaco e presidente dell’associazione “Insieme per l’Hospice”, Patrizia Barbieri, il presidente della Fondazione “Casa di Iris” Sergio Fuochi, insieme ad alcuni volontari che operano presso la struttura.