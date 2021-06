Dalla collaborazione tra PiacenzaSera e Fisar Piacenza, associazione di sommelier, nasce la rubrica settimanale “A spasso tra i viticoltori piacentini”. Un gruppo affiatato di sommelier vi accompagnerà, ogni settimana, in un viaggio itinerante attraverso i vigneti delle quattro incantevoli vallate piacentine, alla scoperta e alla riscoperta di tante meravigliose realtà vitivinicole della nostra terra.

LA STOPPA – La “terra di mezzo” del territorio vitivinicolo piacentino la troviamo in Val Trebbiola nascosta tra la Val Nure e la Val Trebbia e, più precisamente, all’interno dell’Azienda agricola La Stoppa capitanata da Elena Pantaleoni. Una donna dalla “tripla A”, acronimo di agricoltori, artigiani e artisti, la cui filosofia sta tutta nel rispetto della natura e nell’accompagnare per mano il suo percorso perché, come tiene fermamente a precisare lei “tutto quello che ci offre è solo in prestito e abbiamo il dovere di preservarlo al meglio per chi arriverà dopo di noi”.

E visto che la terra di mezzo non sta tutta solo nell’idea potente di una donna la si può vedere e toccare, come abbiamo fatto noi, quando ci si immerge nella magica atmosfera da villaggio rurale di quest’azienda, curatissima in ogni minimo particolare, tanto che, tutto sembra stato disegnato da madre natura e dove ad ogni angolo si incrociano fatica e sorrisi di chi parla lingue diverse ma crede fermamente in essa e nei suoi insegnamenti.

Elena ci ha accompagnato in una visita piacevolmente didattica ed estremamente interessante tra i 28 h. di filari che circondano questa incantevole tenuta, per la maggior parte costituiti da barbera e bonarda oltre che da malvasia (circa 5 ha.) e altri vitigni (3 ha.), concludendola mostrandoci con orgoglio l’orto e un piccolo allevamento di galline in corso di realizzazione per evidenziare che la sua vuole a tutti gli effetti essere e rimanere un’azienda agricola (la cui storia ha oltre 100 anni).

Abbiamo infine assaggiato due vini simbolo della filosofia di produzione dell’Azienda, la Macchiona, un vino rosso IGT a base di barbera al 50% e bonarda al 50%, dal lungo invecchiamento, per poi passare a un particolarissimo vino bianco a base di uva Malvasia di Candia Aromatica non filtrato, l’Ageno, fermentato in bottiglia con lieviti indigeni che riposano per anni nella suggestiva cantina che ha trovato in Giulio Armani un ideale collaboratore. Due vini che ormai fanno parte dell’enologia piacentina e non solo…visto che vengono esportati con successo da anni in ben 30 paesi al mondo.

Passiamo ora alle domande di rito:

Vino preferito: Pais Cileno

Vino Piacentino preferito: Elena risponde che avrebbe vari scelte tra i vini e che non sa preferirne uno in particolare

Piatto preferito: Glia anolini del ristorante ‘Caffè Grande’ di Rivergaro

Gianluca Cordani e Matteo Cordani – Sommelier Fisar Piacenza

Note: ha 28 di vigneto, bottiglie prodotte: 100.000

AZIENDA VITIVINICOLA LA STOPPA

Loc. Ancarano – 29029 Rivergaro (PC) – Italia

info@lastoppa.it – tel.nr. 0523.958159