Addio a don Sagliani, stasera veglia di preghiera. Lunedì i funerali col vescovo

Ultimo saluto a don Franco Sagliani, dal 1990 parroco a San Polo e amministratore della parrocchia di “IVaccari”, scomparso ieri, 10 giugno, all’età di 78 anni.

La Diocesi di Piacenza Bobbio informa, tramite un comunicato, che questa sera, venerdì 11 giugno, alle 20:30, si terrà nella chiesa di san Polo di Podenzano una veglia di preghiera in suo onore. La salma del sacerdote sarà esposta nel primo pomeriggio di domenica 13 giugno, nella chiesa di san Polo. I funerali, presieduti dal vescovo Adriano Cevolotto, si terranno lunedì 14, alle ore 10, sempre nella chiesa di San Polo.

Nato a Piacenza il 3 febbraio 1943, don Franco Sagliani viene ordinato sacerdote il 1° luglio 1967. Dopo la prima esperienza di collaboratore in San Paolo in città, per 18 anni è stato curato nella chiesa del Corpus Domini, sempre in città, dove ha collaborato con don Aldo Corbelletta che ha rappresentato per lui una guida e un insostituibile punto di riferimento; nel 1990 fu nominato parroco a San Polo di Podenzano. Per circa 30 anni don Sagliani è stato anche responsabile dell’Anspi, operando a supporto dei Circoli presenti in modo capillare sul territorio della diocesi.